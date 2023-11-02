الشهابي: نحذر الشعوب العربية من الوقوع في حروب الجيل الرابع والخامس

حذر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى الشعوب العربية وفى القلب منها الشعب الفلسطينى من الوقوع فى حروب الجيل الرابع والخامس التى بدأ الأعداء وأصحاب مخططات تصفية القضية الفلسطينية من استخدامها بشكل واسع فى الحرب الدائرة الآن بين أهلنا فى غزة ومقاومته الباسلة من ناحية وقوات الاحتلال الاسرائيلى والدول الداعمة لها من ناحية أخرى.

وأشار إلى أنهم يستهدفون الوقيعة بين الدولة المصرية وهى الدولة التى كشفت مخطط التهجير القسري من غزة إلى سيناء ورفضت ذلك بإصرار وقوة ووصفته بتصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الدولة المصرية هى الحاضنة للقضية الفلسطينية والتى قدمت تضحيات كبيرة بالارواح والمال فى سبيلها على مدى 75 عاما الماضية.

وحذر رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى له من تلك الشائعات التى تم تداولها بشكل واسع حول اشتراط مصر جنسيات معينة لخروجها من معبر رفح وأنها حددت اسماء الجرحى والمصابين الذين ستستقبلهم فى مستشفياتها العلاج.

وأكد الشهابي عدم صحة هذه الشائعات طبقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أمس: أن وزارته تقدمت لمصر بكشف بأسماء المصابين والجرحى المطلوب علاجهم بالمستشفيات المصرية وانه تم الموافقة عليه.

وأضاف الشهابي أن الأسماء التى تضمنها الكشف التى قدمته وزارة الصحة الفلسطينية هم الذى استقبلتهم من خلال معبر رفح وفحصتهم اللجان الصحية وتم حملهم إلى المستشفيات المصرية عبر 40 سيارة إسعاف.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات قدرها الجانب الفلسطينى ومنها أنه تم إدخال الجرحى والمصابين بدون جوزات السفر وتم الاكتفاء ببطاقة الهوية بالمخالفة لقواعد الانتقال بين الدول مشددا على أن المصابين لم ينتظروا طويلا وتم إدخالهم إلى مصر .

ومن ناحية أخرى أشاد ناجى الشهابي بالسياسات المصرية منذ اندلاع الازمة واشتراطها للسماح بمرور الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة بإدخال المساعدات المصرية والآخرى من الدول الشقيقة والصديقة الى اهلنا المحاصرين فى غزة الصامدة.

ولفت إلى أن مصر رفضت كل ضغوط الدول الأجنبية التى كانت ترغب فى مرور مواطنيها فورا قبل مرور شاحنات المساعدات وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر أعلنت ذلك بوضوح وبقوة فى وجود وزير الخارجية الأمريكى بالمنطقة وبالقاهرة وايضا وجود الرئيس الأمريكى بايدن فى إسرائيل ووجود رئيس فرنسا ورئيس وزراء وبريطانيا ومستشار ألمانيا وأكد الشهابى أن مصر نفذت إرادتها بالكامل وسمحت تنفيذ مصر لارادتها أصحاب الجنسيات الأجنبية والمزدوجة ، بعد إدخال الشاحنات ووصولها الى اهلنا فى غزة .

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بدورها الداعم لأهلنا الفلسطينين وأفشلت بقوة قرارها المستقل وارادتها الحرة مخطط تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسرى وفضحت الممارسات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى كما فضحت المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين لدى دول الغرب الداعمة لدولة الكيان الصهيونى والشريكة لها فى عدوانها الوحشى على المدنيين فى غزة الباسلة.