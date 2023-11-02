كريم مغاوري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركته في مسلسل "عيشها بفرحة"

كشف الفنان كريم مغاوري لموقع صدي البلد أن كواليس مسلسل "عيشها بفرحة" كانت جميلة جدا و يسودها جو أسري خصوصاً مشاهده مع الفنان هاني عادل و الفنانة رانيا منصور، واستطرد أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل.

وقال إنه يحب جدا العمل مع المؤلف عمرو محمود ياسين وهو من قام بترشيحه للعمل في مسلسل عيشها بفرحة، كما كان في المرة الأولى هو من رشحني في مسلسل نصيبي و قسمتك حكاية انسي روحي وياك، وأضاف أنه يوجه التحية والشكر للمنتج الكبير الأستاذ أحمد عبد العاطي وبشكل شخصي يكن له تقديراً كبيرا جداً.

أما عن تصدر المسلسل التريند، قال إن أي مسلسل من تأليف الأستاذ عمرو محمود ياسين دائما يتصدر التريند و بيبقي "تريند الموسم".

أما عن رأيه في مسلسلات المنصات الألكترونية قال إنها مفيدة جدا وسواء قصيرة او كبيرة، و تعطي مساحة وفرصة عمل لعدد أكبر من ممثلين.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين