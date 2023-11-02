إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي ينعي المراسل الفلسطيني محمد آبو حطب وأسرته

يتقدم اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بخالص العزاء وعظيم المواساة ، في استشهاد المراسل الصحفى لتلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب وأسرته ، والذين ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة .

وأعرب الدكتور عمرو الليثي من خلال لقاءه عبر شاشة التليفزيون الفلسطيني عن خالص عزاءه لأسرة الإعلام العربي والفلسطيني ، مندداً بتلك الجريمة النكراء وقتل الكلمة الحرة والتي تتمثل فى استشهاد المراسل ابو حطب وأسرته متمنيا من الله ان يرحمه وأسرته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر.

ويأتي استشهاد المراسل ابو حطب في إطار استمرار العمليات الاسرائيلية الإرهابية لقتل الإعلاميين والمراسلين والتي تهدف الي طمس الحقيقية ، وقصف المدنيين والأبرياء بالاراضى الفلسطينية المحتلة

وناشد الاتحاد منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل الفوري العاجل، لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية الهمجية المجرمة والممنهجة والتي تهدف الي النيل من الإعلاميين والمراسلين مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني والعمل على الحفاظ على سلامة الصحفيين.، انا لله وانا اليه راجعون