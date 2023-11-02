عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي ينعي المراسل الفلسطيني محمد آبو حطب وأسرته

الشهيد محمد أبو
الشهيد محمد أبو حطب

يتقدم اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بخالص العزاء وعظيم المواساة ، في استشهاد المراسل الصحفى لتلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب وأسرته ، والذين ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة .

وأعرب الدكتور عمرو الليثي من خلال لقاءه عبر شاشة التليفزيون الفلسطيني عن خالص عزاءه لأسرة الإعلام العربي والفلسطيني ، مندداً بتلك الجريمة النكراء  وقتل الكلمة الحرة والتي تتمثل فى استشهاد المراسل ابو حطب وأسرته متمنيا من الله ان يرحمه وأسرته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر.

ويأتي استشهاد المراسل ابو حطب في إطار استمرار العمليات الاسرائيلية الإرهابية  لقتل الإعلاميين والمراسلين والتي تهدف الي طمس الحقيقية ، وقصف المدنيين والأبرياء بالاراضى الفلسطينية المحتلة

وناشد الاتحاد منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل الفوري العاجل، لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية الهمجية المجرمة والممنهجة والتي تهدف الي النيل من الإعلاميين والمراسلين مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني والعمل على الحفاظ على سلامة الصحفيين.، انا لله وانا اليه راجعون

إذاعات المراسل الصحفى فلسطين الشهيد محمد أبو حطب الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ