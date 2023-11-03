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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 سامح شريك حياتك وافتح معه صفحة جديدة

برج السرطان
برج السرطان

يعد برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.


تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023


يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات والتي منها حبه الشديد لأفراد عائلته والذى يدفعه دائماً لحمايتهم من أي خطر، كما يتسم بالرومانسية والغيرة الشديدة على الحبيب.


برج السرطان فى حظك اليوم  3/11/2023


يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها حبه الشديد لعائلته كما يتمتع بحدس قوى، كما يسعى لتحقيق الكثير من الإنجازات في عمله، كما يعشق الطبيعة والفن بكافة أنواعه.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، ماليا وعاطفيا وصحيا.


حظك اليوم برج السرطان مهنيا


حاول أنت تسير على الطريق الذى رسمته لنفسك، ولا تيأس أو تستسلم للإحباط مرة أخرى، وثق بنفسك أكثر حتى تصل لما تحلم به طوال الوقت.


برج السرطان اليوم ماليا


الأمور المالية تبدو جيدة هذا اليوم لبرج السرطان ، وتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية، كن عمليًا ومعقولًا في الاستثمار أو الإنفاق، وتذكر أن كل قرش له قيمته ، لذا احرص على نفقاتك ، هناك إمكانية لمصدر جديد للدخل ، لذا ابق عينيك مفتوحتين لأي فرص جديدة قد تأتي إليك.


برج السرطان حظك اليوم عاطفيا


سامح شريك حياتك وأفتح معه صفحة جديدة وانسى ما أقترفه في حقك حتى تعيش معه حياة سعيدة هادئة مستقرة كما كنت تتمنى طوال الوقت وتخطط لذلك.


برج السرطان حظك اليوم صحيا


حافظ على صحتك ولا تعاند الطبيب المعالج ونفذ تعليماته حتى تستعيد عافيتك من جديد، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية.


برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة


يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن ينصت لقلبه وعقله ويضع خطة جديدة تساعده على تطوير نفسه مع مرور الوقت.
يوم الحظ: الاثنين
لون الحظ: أبيض
رقم الحظ: 2


التوافق اليومي لبرج السرطان


أكثر الأبراج توافق اليوم: السرطان ، الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان  

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استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

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