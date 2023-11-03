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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتنشيط الذاكرة.. أستاذ مناعة يقدم نصائح مهمة قبل انطلاق الامتحانات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول تقترب ، مع حلول شهر نوفمبر ؛ ويستعد  طلاب الجامعات والمدارس لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول ، وهناك الكثير من الطلاب لم يستعدوا لها.

 

وقال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة أنه أثناء فترة الامتحانات يجب أن تحرص الأمهات على أن تقدم لأبنائها الغذاء الصحي المفيد الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية، مما يزيد من القدرة على الاستذكار بشكل جيد .

واكد الدكتور خالد أبو شنب ،إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

 

وحذر أستاذ المناعة ، من تناول كميات كبيرة من الكافيين، حيث يعرض الطالب إلى سرعة ضربات القلب، مشيرا إلى أن الكافيين يساعد على السهر لفترات طويلة، ولكن بعد انتهاء الامتحان أو المذاكرة لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

 

وقدم الدكتور خالد أبو شنب ،خلال تصريحاته لصدي البلد ، أطعمة لتقوية الذاكرة في الامتحانات وتزيد التركيز أثناء المذاكرة.

 

الشكولاتة الداكنة
تعزز الشكولاتة الداكنة من تدفق الدم بالمُخ، وهو ما يجعلها في مقدمة الأغذية المهمة التي تساعد على التركيز وتقوّي الذاكرة، وينصح خبراء التغذية بإضافة الشكولاتة الداكنة لوجباتنا بشكل يومي من أجل تعزيز قدرة المُخ على أداء مهامه، وينصحون بتناولها في أثناء فترة الامتحانات دون إفراط.

سمك السلمون
سمك السلمون يحتوي على الأحماض الدهنية المهمة التي تساعد على تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات الهيستامين، ولهذا يجب الحرص على تناول سمك السلمون لتقوية الذاكرة بشكل أفضل قبل الامتحانات.
 

الباذنجان
الباذنجان من الخضراوات المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ مما يساعد على تقوية الذاكرة.

البنجر.. محارب الزهايمر
حسب أبحاث أمريكية فإن البنجر من الأطعمة التي تتميز بفوائد كبيرة بخصوص تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها مع التقدم في العمر، وذكرت الأبحاث أن إدخال البنجر في الأنظمة الغذائية بشكل يومي يعزز من القدرة على التركيز، وهو ما ينصح به الأطباء الطلاب والطالبات طوال العام الدراسي.

 

التفاح
التفاح من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، التي تساعد على تنشيط الذاكرة بشكل جيد، حيث إنه يساعد على تحسين عمل الناقلات العصبية في الدماغ مما يقوي الذاكرة.

 

المكسرات
تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحسين الذاكرة والإدراك، ومن أهم المكسرات التي يجب تناولها لزيادة التركيز في الدراسة اللوز والبندق والكاجو وعين الجمل.

البيض
تناول البيض على وجبة الإفطار يساعد على زيادة التركيز، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ب6 و ب12، واللذان يساعدان على تعزيز التركيز، حيث إن فيتامين ب12 يدخل في تركيب المواد الكيميائية التي توجد في الدماغ، إضافة إلى الكولين والذي يعتبر من النواقل العصبية التي تساعد على تعزيز الذاكرة وتقويتها.

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