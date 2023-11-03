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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع قائد كتيبة تل الهوى التابعة لـ حماس في غارة إسرائيلية بغزة

غزة
غزة

أفاد نبأ عاجل ان الجيش الإسرائيلي والشاباك أعلنوا : مصرع قائد كتيبة تل الهوى التابعة لحماس في غارة جوية بغزة.

كان قد أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 قتيلا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

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وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".

وأعلن المسئول الفلسطيني أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و 2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".

الجيش الإسرائيلي الشاباك مقتل قائد كتيبة كتيبة تل الهوى حماس غارة جوية غزة

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