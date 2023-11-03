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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار ضيف محمود سعد في SoldOut.. أسعار التذاكر

على الحجار
على الحجار

يستضيف الإعلامي محمود سعد، الفنان على الحجار فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير SoldOut، حيث يقوم محمود سعد بتصوير حلقة الفنان على الحجار يوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الحالي.

تصوير الحلقة يتم داخل مسرح معهد الموسيقي العربية، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

 

أسعار التذاكر


وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر الحلقة للجمهور الراغب فى حضور الحلقة، حيث طرحت تذاكر الحفلة بفئتين مختلفتين الأولى تبلغ سعرها بـ300 جنيه والثانية بـ200 جنيه.

 

على الحجار يتضامن مع غزة 

طرح الفنان علي الحجار، أغنية "من فوقنا من سابع سما"، تضامنا مع فلسطين وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب .

وقال على الحجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc: منذ 3 ايام تواصل معي مسؤول من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبلغني بضرورة تحضير اغنية لدعم الشعب الفلسطيني في اسرع وقت ممكن.

 وبالفعل تواصل معه محمد ياسر مؤلف وملحن الأغنية، وعرض عليه كلمات الأغنية وأعجب بها جدا، لأنه شعر فيها بصدق وحماسة المؤلف.

 

 واضاف: وبالفعل بدأنا تسجيل الأغنية بالتعاون مع الموزع أسامة عبدالمنعم، مؤكدا أنه أدى دور الكورال في الأغنية لضيق الوقت معربا عن سعادته بالتضامن مع الشعب الفلسطيني .

الاعلامي محمود سعد الفنان علي الحجار SoldOut معهد الموسيقى العربية

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