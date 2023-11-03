أردوغان: فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل

قال الرئيس التركي أردوغان أمام منظمة الدول التركية ،اليوم الجمعة، أن فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل.

وأضاف في كلمته أن هناك جرائم ترتكب ضد الإنسانية في غزة ويتم قصف المستشفيات بوحشية.

وأكد أردوغان أن أولويتها وقف إطلاق النار الشامل في غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 قتيلا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".