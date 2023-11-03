ضرب وتعنيف.. تفاصيل إفراج الاحتلال عن العمال الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، بأن آلاف العمال الفلسطينيين تعرضوا للضرب وصودرت هوياتهم قبل الإفراج عنهم واتجهوا سيرا إلى معبر كرم أبو سالم.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، الإفراج عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة اعتقلتهم إبان الحرب.

وقال مراسل فلسطين اليوم ، بالإفراج عن عدة مواطنين اعتقلتهم قوات الاحتلال بالضفة الغربية خلال فتره العدوان على قطاع غزة.

و أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف،في وقت سابق، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 قتيلا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".

وأعلن المسئول الفلسطيني أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و 2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".