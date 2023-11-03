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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقف بعض الخدمات بمستشفى الشفاء في غزة بسبب نقص الوقود

غزة
غزة

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مئات الضحايا مازالت تحت الأنقاض في قطاع غزة، مؤكدة تجدد القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، صعوبة تنقل سيارات الإسعاف لنقل المصابين، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وتابعت منى عوكل: "مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الوقود"، مؤكدة إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت أن هناك استمرار لانقطاع المياه وتوقف محطات التحلية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مستشفى الشفاء بغزة أعلن توقف بعض خدماته بسبب نقص الوقود.
 

غزة قطاع غزة سيارات الإسعاف مستشفيات قطاع غزة

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