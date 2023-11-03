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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعاشر من رمضان

مشروعات سكن لكل المصريين
مشروعات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تقدم الأعمال بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصرين بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، والجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، موجهاً بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية من مسئولي المشروع بمواقع العمل، والاهتمام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة العاشر من رمضان تم ويجري بها تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بهدف الإتاحة الدائمة للوحدات المدعومة من الدولة إلى مواطنيها، إلى جانب أن المدينة تُعد قلعة صناعية كبرى، وهو ما يجعل محور توفير العديد من الوحدات السكنية بها من أهم محاور التنمية التي تعمل وزارة الإسكان على تحقيقها، لتلبية الطلب على الوحدات ولإتاحة المسكن الملائم والميسر للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين نموذج " الإسكان الأخضر" بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لدفع العمل بتلك المشروعات.

 

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وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعاً للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة .

كما تم المرور ومتابعة استكمال أعمال تنفيذ مشروع " سكن كل المصريين  - محور الإسكان المتوسط " بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٠٠ -١١٠-120) مترا مربعا للوحدة، وأعمال الربط على المرافق للعمارات، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، بجانب المرور على استكمال الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ ألف م3 / اليوم)، والتي تخدم مدن (العاشر من رمضان - بدر -  الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية ).

وتفقد المهندس علاء منيع، استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد ٥٢ عمارة لمحدودى الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة نموذج غرفتين و صالة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي "، والأعمال الجارية  بمشروع حى النرجس  لـ 298 عمارة نموذج 3  غرف و صالة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.

 

متابعة الأعمال 

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد 98 عمارة ضمن مشروع سكن كل المصريين بشرق حي الأندلس بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة، موجهاً مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة،  وبالجودة المطلوبة .
 

الأسكان تنمية مدينة العاشر سكن كل المصريين مواقع العمل متوسطي الدخل

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