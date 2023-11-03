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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار بأبو قرقاص جنوب المنيا

مصرع شاب
مصرع شاب

لقى شاب مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول إبراهيم. ع. ع 23 سنة حاصل على مؤهل جامعي مقيم بمركز أبو قرقاص إلى مشرحة المستشفى جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى صدمه قطار أثناء عبور المزلقان وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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