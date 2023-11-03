أمير شاهين: كل تصريحات إلهام بتفتح النار عليها

صرح الفنان امير شاهين من خلال احد البرامج التلفزيونية ان تصريحات الفنانة " الهام شاهين " تفتح النار عليها وهي دائما مثيرة للجدل

وقال:" هي صريحة زيادة عن اللزوم وبتجادل معاها انها ليه قالت كده في تصريحات معينة ولكن في الاخر بدعمها في كل آراءها

واكد الفنان امير شاهين انه يوافق الفنانة الهام شاهين في تصريحها بالتبرع باعضاء الجسد بعد الوفاة وان ده حاجة انسانية وخير وموجود في اوروبا ولو بقيت شرعية في مصر انا هتبرع باعضاء جسمي

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير والاعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور