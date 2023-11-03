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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد النظافة والإشغالات بمدن بنها والخصوص وشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة بجولة ميدانية لتفقد شوارع مدن بنها الخصوص وشبرا الخيمة، للإطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والإستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.


وبدأت الجولة بمدينة بنها تفقد خلالها منطقتي عزبة السوق والمنشية، استجابة لشكاوي المواطنين من وجود تراكمات قمامة ومحطة مناولة يتم إلقاء القمامة بها قرب التجمعات السكنية مما يؤثر على صحة المواطنين بالمنطقة.


وعلى الفور وجه الهجان برفع جميع تراكمات القمامة الموجودة ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى بها، ونقل جميع أماكن التجمعات ومحطات المناولة لأماكن خارج التجمعات السكنية حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للشوارع.


كما وجه المحافظ رئيس المدينة بتشجير أماكن التجمعات وتحويلها إلى حدائق ومتنزهات لمواطني المنطقة، وتفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مواطن أو سيارة تلقي بالقمامة داخل التجمعات السكنية، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على المنطقة وعدم السماح لأي مواطن بإلقاء القمامة مرة أخرى .
ثم استكمل الهجان الجولة بتفقد المقلب الوسيط بمدينة الخصوص والحملة الميكانيكية موجها باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، والاهتمام بصيانة المعدات الموجودة بالمحطة وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.


كما تفقد المحافظ خلال جولته اليوم محور مدينة الخصوص وطريق ترعة الاسماعيلية ومنطقة مسطرد،  حيث تابع أعمال رفع القمامة من نقاط التجميع بتلك الشوارع موجها بمواصلة العمل حتى يتم رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة، مشددا على ضرورة زيادة عدد الصناديق المخصصة لوضع القمامة بها .


وانتقل الهجان ومرافقوه إلى شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، مشددا على نظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة ، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .


ثم تفقد محافظ القليوبية شارع 15 مايو لمتابعة حالة المرور والنظافة والإشغالات مشدداً على ضرورة رفع القمامة أولاً بأول والإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للإرتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .


وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد الهجان شارع عرابي متابعا أعمال النظافة التي تتم بإستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام إنتهاء أعمال النظافة .


وحرص محافظ القليوبية على الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكداً أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والإستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل.

القليوبية الحركة المرورية التجمعات السكنية النظافة والإشغالات ترعة الاسماعيلية تراكمات القمامة

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