انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الجورة في الشيخ زويد

انطلقت اليوم الجمعة ، القافلة الدعوية إلى مساجد الجورة، جنوب الشيخ زويد شمال سيناء، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

الشرائع السماوية:

وأكد علماء الأوقاف أن الحياة هبةُ الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظَّم حقَّها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداء على الجنس البشري كله.

يقول الحق سبحانه: "وَلا تَقْتُلوا النفْسَ التي حَرم اللهُ إِلا بِالحَق"، ويقول سبحانه: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنما أَحْيَا الناسَ جَمِيعًا".

والإحياء هنا المقصود به الإنقاذ من الهلكة، والعمل على إبقاء حياة النفس الإنسانية، سواء بدفع الهلاك عنها أو بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء، أو علاج ودواء، أو تعبيد للطرق وإقامة العمران.

كما أن في الآية حثًّا على أن يقوم الإنسان بالإحياء لا الإماتة، إحياء البشر والشجر والكون كله بالحفاظ على مقومات الحياة، وإصلاح ما فسد أو أُفْسِدَ منها.