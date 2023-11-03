عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الجورة في الشيخ زويد

القافلة الدعوية المشتركة
القافلة الدعوية المشتركة لمديرية أوقاف شمال سيناء

انطلقت اليوم الجمعة ،  القافلة الدعوية إلى مساجد الجورة،  جنوب الشيخ زويد  شمال سيناء، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

 

الشرائع السماوية:

 وأكد علماء الأوقاف أن الحياة هبةُ الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظَّم حقَّها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداء على الجنس البشري كله.

يقول الحق سبحانه: "وَلا تَقْتُلوا النفْسَ التي حَرم اللهُ إِلا بِالحَق"، ويقول سبحانه: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنما أَحْيَا الناسَ جَمِيعًا".

والإحياء هنا المقصود به الإنقاذ من الهلكة، والعمل على إبقاء حياة النفس الإنسانية، سواء بدفع الهلاك عنها أو بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء، أو علاج ودواء، أو تعبيد للطرق وإقامة العمران.

 كما أن في الآية حثًّا على أن يقوم الإنسان بالإحياء لا الإماتة، إحياء البشر والشجر والكون كله بالحفاظ على مقومات الحياة، وإصلاح ما فسد أو أُفْسِدَ منها.

 

الجورة مساجد القافلة الدعوية الفكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

ترشيحاتنا

بحضور مصر.. اجتماع عاجل لوزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة

بينها مصر| اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة

سعد الزنط: إسرائيل يمكنها التدمير لكنها لن تستطيع القضاء على حماس والمقاومة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة

الصحة : وصول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

تابوت حجري ولدغات الثعابين .. تفاصيل الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبو صير

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ