وصول طائرة مساعدات غذائية وطبية من روسيا لـ غزة إلى مطار العريش

وصلت طائرة مساعدات روسية اليوم الجمعة، إلى مطار العريش في شمال سيناء تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة.

وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه جاري تفريغ حمولة الطائرة في المطار استعدادا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بالعريش، ومن ثم نقلها إلى معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته، أن هذه هي ثالث طائرة مساعدات يستقبلها مطار العريش، اليوم الجمعة، بعد وصول طائرتين من الكويت، على رأس وفد كويتي.

وكشف المصدر، أن مطار العريش استقبل 74 طائرة مساعدات إلى قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، نقلت أكثر من 1660 طنا من المساعدات المختلفة، غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة التي تقدر بنحو 4500 طن تقريبا.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.