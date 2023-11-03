مئات الشهداء والمصابين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مجمع الشفاء الطبي في غزة

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة هجوما على مجمع الشفاء الطبي في قطاغ غزة.

وذكرت فضائية "روسيا اليوم" أن القصف الإسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بشكل مباشر.

وأكدت سقوط مئات الشهداء والمصابين في القصف المباشر الذي استهدف أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة، واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة جرحى كانت متجهة من مجمع الشفاء الطبي باتجاه معبر رفح.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.