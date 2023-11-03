القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة بصاروخ

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن هناك شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بصاروخ.

وأوضحت أن هناك 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال للنازحين على طريق الرشيد الساحلي في غزة.

وصول طائرة مساعدات غذائية وطبية من روسيا لـ غزة إلى مطار العريش

وصلت طائرة مساعدات روسية، اليوم الجمعة، إلى مطار العريش في شمال سيناء تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة.

وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه جار تفريغ حمولة الطائرة في المطار استعدادا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بالعريش، ومن ثم نقلها إلى معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.