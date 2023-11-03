مفتي الجمهورية: الكيان الإسرائيلي أصيب بالسعار.. وينفذ حرب إبادة شاملة ضد الفلسطينيين

أدان الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، استهداف الكيان الإسرائيلي الوحشي، لمدخل مستشفى الشفاء، وقافلة الإسعافات المتجهة إلى معبر رفح في أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، وكذلك استهداف الكيان الإسرائيلي للمناطق السكنية في شارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان له، مساء اليوم الجمعة: أن الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

واستنكر فضيلة المفتي، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة، وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح، واصفا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال مفتي الجمهورية : "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

ودعا مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.