بعد رفض زيارته في وقت سابق.. إسرائيل تستعد لاستقبال الرئيس الأوكراني

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لاستقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارته التي سيجريها إلى تل أبيب، حيث من المنتظر وصوله أحد يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الرئيس الأوكراني، عرض الحضور قبل أكثر من أسبوعين، لكن إسرائيل شعرت أن ذلك سابق لأوانه؛ لأن الحرب لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيا، على الرغم من أنها رحبت بزعماء آخرين من جميع أنحاء العالم.

وقال وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف كيش، إن "مثل هذه الزيارة، ستبعث برسالة مهمة".

وزعمت القناة العبرية، أن وصول زيلينسكي، والتقاط صورته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتسوج، وقادة إسرائيليين آخرين؛ “سيرسل رسالة إلى العالم المستنير الذي يتعرض للهجوم، ويقف ضد العالم الأقل استنارة، ويهاجم"، مضيفة أن "ذلك سيشير إلى وجود جبهة موحدة بين إسرائيل وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ضد المحور الروسي الإيراني".

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24000 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأول الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.