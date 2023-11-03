صحيفة عبرية: خطاب حسن نصر الله سخر من إسرائيل الضعيفة وحذر الأمريكان

حظي خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بتغطية إعلامية واسعة في ظل اشتعال جبهة جنوب لبنان واستمرار الاشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية.

و نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية تقرير عن خطاب نصر الله، الذي ألقاه اليوم من ساحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الصحيفة العبرية إن خطاب الأمين العام لحزب الله حظي بتغطية إعلامية كبيرة، وقد سخر من إسرائيل "الضعيفة"، وحذر الأمريكيين من التدخل.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن حسن نصر الله هدد أمريكا وإسرائيل، ولكنه لا يلتزم بصراع أكبر وأوسع نطاقا في أول خطاب له منذ أن بدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة أنه أثناء خطاب نصر الله، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداً خاصاً به، محذراً "أعداء إسرائيل في الشمال" من ارتكاب الخطأ المكلف المتمثل في تصعيد الحرب مضيفا "لا يمكنك أن تتخيل كم سيكلفك هذا."

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن الاشتباكات على الجبهة اللبنانية من الحدود، أسفرت عن مقتل حوالي 70 شخصًا، من بينهم 56 على الأقل من أعضاء حزب الله، وثمانية فلسطينيين، وعدد من المدنيين، وصحفي واحد من وكالة رويترز، بينما على الجانب الإسرائيلي، قُتل ستة جنود إسرائيليين ومدني واحد في هجمات شنها حزب الله ومسلحون فلسطينيون.