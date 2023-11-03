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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم

سيارات الاجرة
سيارات الاجرة

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه لا زيادة أو تغيير في تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر، أنه تم التشديد على رئيس جهاز السرفيس، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لوضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، موضحا به خط السير، وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق محافظة الجيزة، لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

جاء ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والتعدين المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.

وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، وقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي  10 جنيه للتر البنزين 80 ، 11.50 جنيه للتر البنزين 92 ، 12.50 جنيه للتر البنزين  95 ، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

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