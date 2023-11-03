جامعة عين شمس تقيِّم دراسات الجدوى لمبادرة الطالب المنتج بالجامعات

عقدت لجنة تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين في مبادرة الطالب المنتج؛ للحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وريادة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن.

وفى إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس ، تم ولقد شكلت اللجنة من السادة الدكتور جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، الدكتورة يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة ، أ. ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس ، حيث استقبلت اللجنة عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الحقوق – الألسن – التجارة – التربية – البنات -...) ، والتى شملت على مشروعات مختلفة ( المنسوجات – السجاد اليدوي – الإكسسوارات والحلى – الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – مشغولات النحاس الأحمر المقاوم للصدى – منتجات الريزين – العطور – الكروشية – المكرميات - مشروع Es Move لتوليد الطاقة الكهربائية_...) .

كما جرى فرز تقييمات السادة المحكمين لاختيار وترشيح المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة تتراوح من 10 آلاف إلى 15 ألفاً للمشروع الواحد.

الجدير بالذكر أن الوزارة والجامعة قدمتا برنامجا تدريبيا متكاملا، من الورش والتدريبات المهنية، في إطار المبادرة، منذ شهر مايو وحتى شهر أكتوبر 2023؛ لتأهيل الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال سلسلة متكاملة من الأنشطة والتدريبات المهنية والحرفية.

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