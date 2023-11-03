الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا .. وانعقاد 10 قوفل دعوية

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرا.

و بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (201) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس

2. مسجد المنشية – بندر الفيوم

3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا

مديرية أوقاف أسوان

5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو

6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي

7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو

مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد عادل صالح - قرية قميحة – ايتاي البارود

9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

11. مسجد طلمبات تروجى - سيدي غازي - كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي

13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط

مديرية أوقاف الجيزة

14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر

مديرية أوقاف سوهاج

15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة

مديرية أوقاف القليوبية

16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور

مديرية أوقاف الإسكندرية

17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تم اليوم الجمعة 3/ 11/ 2023م انعقاد عشر قوافل دعوية، شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف الجيزة (أوسيم)

2- مديرية أوقاف الدقهلية (دكرنس)

3- مديرية أوقاف الإسكندرية ( السيوف )

4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (القصر - الداخلة)

5- مديرية أوقاف البحيرة (الرحمانية)

6- مديرية أوقاف الأقصر (البياضية)

7- مديرية أوقاف أسيوط (البداري)

8- مديرية أوقاف شمال سيناء (الجورة)

9- مديرية أوقاف الغربية (بسيون)

10- مديرية أوقاف المنيا (كوم الحاصل - برطباط).