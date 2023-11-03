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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا .. وانعقاد 10 قوفل دعوية

صدى البلد

 أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرا.

و بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (201) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس 
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق 
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا
مديرية أوقاف أسوان 
5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي 
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو
مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد عادل صالح  -  قرية قميحة – ايتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى -  سيدي غازي -  كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط
مديرية أوقاف الجيزة
14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر
مديرية أوقاف سوهاج
15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة
مديرية أوقاف القليوبية
16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور
مديرية أوقاف الإسكندرية
17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة 
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية
وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تم اليوم الجمعة 3/ 11/ 2023م انعقاد عشر قوافل دعوية، شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف الجيزة (أوسيم)
2- مديرية أوقاف الدقهلية (دكرنس)
3- مديرية أوقاف الإسكندرية ( السيوف )
4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (القصر - الداخلة)
5- مديرية أوقاف البحيرة (الرحمانية)
6- مديرية أوقاف الأقصر (البياضية)
7- مديرية أوقاف أسيوط (البداري)
8- مديرية أوقاف شمال سيناء (الجورة)
9- مديرية أوقاف الغربية (بسيون)
10- مديرية أوقاف المنيا (كوم الحاصل - برطباط).

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