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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب وزير الصحة: 9 ملايين وافد في مصر يحصلون على خدمات وتوعية

الدكتور طارق توفيق،
الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان،

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن شرائح السكان فى مصر إلى حد كبير مختلفة، حيث أنه يجب الاهتمام بشريحة الشباب بشكل مختلف تماما عن ما سبقها، من فرص التشغيل وفرص التمكين الإقتصادي أو أن يكون لديهم مهارات القيادة والقدرة على التطوع.

أضاف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التوعية بالنسبة لتلك الفئة، موضحا أنه فى المستقبل القريب سيكون تعداد كبار السن كبير إلى حد كبير خلال عامين أو ثلاثة، ويحتاجون لرعاية وعناية مختلفة، إضافة إلى التغيرات المناخية والكم اللابأس به من المهاجرين، فلابد من توافر الخدمات لهم والتوعية.

وتابع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان: “لدينا حوالي 9 ملايين وافد لمصر.. ونقدم خدمات وتوعية لهم لأنهم ضيوف، وتعداد السكان وصل إلى 105.8 مليون نسمة”.

الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان شرائح السكان التوعية التمكين الاقتصادي مهارات القيادة وافد لمصر

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