أخبار الفن..أحمد شيبه يطرح أغنية قاتلني وجاي تقولي شالوم..راندا عبد السلام تدين قصف غزة على انستجرام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

لدعم شعب فلسطين.. أحمد شيبه يطرح أغنية قاتلني وجاي تقولي شالوم

طرح الفنان أحمد شيبة، أغنية لدعم شعب فلسطين بعنوان قاتلني وجاي تقولي شالوم.

أولى تجارب أحمد حاتم في الأفلام الوثائقية .. تفاصيل

يخوض النجم أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

راندا عبد السلام تدين قصف غزة على انستجرام

تجاهلت الفنانة راندا عبد السلام قرار نقابة المهن التمثيلية بالتحذير من التعامل معها هى وعشرين ممثلا آخرين، ونشرت في أول رد فعل لها بعد القرار فيديو عبر حسابها على إنستجرام لما يحدث في قطاع غزة.

مدحت العدل يكشف سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي

تحدث السيناريست مدحت العدل عن سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي، بعد أن عقد الاتفاق مع عدة نجوم؛ للمشاركة فيه، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى دار الأوبرا المصرية، وأنه لا يملك أن يتدخل في الأمر.

الشركة المنتجة لفيلم The Goa تتبرع بإيراداته في روما لمساعدة أطفال غزة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم The Goat التبرع بإيراداته في روما لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid