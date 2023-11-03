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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشركة المنتجة لفيلم The Goa تتبرع بإيراداته في روما لمساعدة أطفال غزة

صدى البلد

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم The Goat التبرع بإيراداته في روما لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid

 يأتي ذلك الإعلان بعد الاصداء الإيجابية لعرض الفيلم لأول مرة في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فاعليات مهرجان روما السينمائي ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

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الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو ، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريلل

 

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