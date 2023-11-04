باي باي أسوريو.. عمرو الدرديري يعلق على هزيمة الزمالك أمام زد

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري،على هزيمة الزمالك بعد تحقيق نادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.





وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"بعد هزيمة الزمالك امام زد ، باي باي اسوريو خاصة بعد تصريحات أحمد سليمان".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التيجمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.





وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيريهدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاريباستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عندالنقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.