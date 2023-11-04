مهيب عبد الهادي: الصبر على أسوريو كارثة ويجب إقالته من تدريب الزمالك

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي،علي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك علي خسارة الفريق امام زد بهدفينمقابل هدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"إقالة أوسوريو أقل واجب لرد الاعتبار.. الصبر عليه كارثة كروية.. كان الله في عون جماهير الزمالك التي طفح الكيل لها".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التيجمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.



وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيريهدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عندالنقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.