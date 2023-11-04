أحمد فؤاد سليم: حرب أكتوبر تستحق تحويلها إلى أعمال فنية.. فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "الجيل الجديد يحتاج إلى الاطلاع على تاريخ وطنه بشكل أكثر قربًا، خاصة بعد سيطرة الذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية، لكن حين يرى الطفل قصة حقيقية أمامه سيختارها بديلًا عن الذكاء الاصطناعي أو ما يشبهه من تكنولوجيات".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "حرب أكتوبر 73 مليئة بالحكايات المدهشة التي تستحق تحويلها إلى أعمال فنية، وذلك يكون من خلال مؤلف واحد فقط؛ لأنه عاشها ويعلم أحداثها جيدًا، ونحن بحاجة لذلك في الفترة القادمة، وستخرج حكايات إلى النور تستحق أن تروى".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.