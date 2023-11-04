أحمد فؤاد سليم: حرب الاستنزاف أشد من عبور أكتوبر 73.. فيديو

أكد الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن الجيش جعله شخصًا ملتزمًا ومرتبًا ولديه أهداف.

وقال “فؤاد سليم”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، " مساء الجمعة، إن حرب الاستنزاف أشد من حرب أكتوبر 1973.

وأضاف: "كان لدى القيادة شغف كبير للحرب، لدرجة أن قائد وحدتي سافر سرًا لفيتنام ليتجسس علي تسليح إسرائيل وعاد بمعلومات خطيرة عن إسرائيل استفدانا منها في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وكنت في غرفة العمليات أثناء حرب الاستنزاف، وكان الرئيس عبدالناصر يتعامل بمنطق العين بالعين بمجرد إسقاط طائرة مصرية يتم إسقاط طائرة إسرائيلية "وحدة بوحدة"، وكان هناك طائرة استطلاع تستطيع تصوير كل شئ علي الجبهة، وكانت تخرج كل يوم ثلاثاء محملة بـ8 خبراء إسرائيلين، لتصوير كل المناطق علي الجبهة، وكان يتم التعامل معاه بنظام الضرب والإطلاق الإلكتروني، وقررنا الضرب الإلكتروني لطيارة إسرائيلية بها 8 خبراء تصور الجبهة".

وتابع: "كان هناك ضرب متبادل فترة حرب الاستنزاف من الدبابات والمدفعية وكان الصاعقة تقوم بعمليات وخلف خطوط العدو، وتحضر أسرى إسرائيلين، وكان عساف يجوري، قائد سلاح الدبابات من ضمن الأسري، وكان هناك تبادل كبير للنيران، وأثناء بناء حائط الصواريخ كان يقتل عدد كبير لعدم وجود غطاء جوي يحميهم من الطيران الاسرائيلي، ولذلك كان دخول خريجي الجامعات في هذ الوقت مهم لاستخدام التكنولوجيا بشكل مختلف والتحول للتجهيز بشكل علمي، للأخذ بالثأر والحرب وكان هناك احتشاد شعبي للحرب، ولحظة حرب 1973 اللحظة الحاسمة والمحسوبة منذ تولي الرئيس السادات".