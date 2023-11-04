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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماهي علامات وأسباب الكيس الزلالي وعلاجه؟

علاج الكيس الزلالي
علاج الكيس الزلالي

الكيس الزلالي، المعروف أيضًا بالكيس السائل المتجمع، هو تجمع سائل في كيس صغير داخل المفصل، يمكن أن يحدث الكيس الزلالي في أي مفصل في الجسم، ولكنه يشيع في المعصم والركبة والكاحل بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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الأعراض المرتبطة بالكيس الزلالي

تشمل العلامات والأعراض المرتبطة بالكيس الزلالي:

تورم: قد يكون هناك تورم ملحوظ في المنطقة المحيطة بالمفصل المصاب.

ألم: قد يشعر الشخص بألم معتدل إلى حاد في المفصل المتأثر بالكيس الزلالي.

تقليل الحركة: قد يؤثر الكيس الزلالي على حركة المفصل المصاب ويقيد مدى حركته.

صلابة: قد يشعر الشخص بصلابة أو قيود في المفصل المتأثر بالكيس الزلالي.

أسباب الكيس الزلالي 

تتنوع أسباب الكيس الزلالي وقد تشمل:

إصابة: يمكن أن يحدث الكيس الزلالي نتيجة للإصابات المفصلية، مثل الكدمات أو الكسور أو التواء المفصل.

التهاب المفاصل: قد يكون الكيس الزلالي ناتجًا عن التهاب المفاصل، مثل التهاب المفصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل التنكسي.

استخدام مفصل بشكل غير طبيعي: يمكن أن يسبب استخدام المفصل بشكل متكرر ومكثف بشكل غير طبيعي تجمع السائل وتشكل الكيس الزلالي.

علاج الكيس الزلالي

علاج الكيس الزلالي يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك حجم الكيس وموقعه وأعراضه. قد تشمل الخيارات التالية:

المراقبة: في بعض الحالات، يمكن أن يكون الكيس الزلالي صغيرًا وغير مؤلم ولا يتسبب في قيود حركة. في هذه الحالات، قد يكون من الممكن مراقبة الكيس دون علاج نشط.

تصريف الكيس: في حالة تكبير الكيس الزلالي أو تسببه في أعراض مزعجة، قد يتم تصريف السائل من الكيس باستخدام إبرة رفيعة. يتم إجراء هذه العملية عادة تحت توجيه الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

جراحة الكيس الزلالي: في حالات نادرة، قد يكون الكيس الزلالي كبيرًا جدًا أو مؤلمًا للغاية أو يتكرر بشكل مستمر، في هذه الحالات، قد يكون العلاج الجراحي ضروريًا يتضمن ذلك إزالة الكيس الزلالي بالكامل من المفصل.

من المهم استشارة الطبيب لتقييم حالتك بدقة وتوجيهك بشأن العلاج المناسب، يمكن أن يوجهك الطبيب إلى أخصائي المفاصل أو الجراح العظمي لمزيد من التقييم والعلاج المناسب.

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