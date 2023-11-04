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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لماذا أطلقت البنتاجون أداة جديدة للإبلاغ عن الأجسام الفضائية؟

أطلقها البنتاجون..
أطلقها البنتاجون.. أداة جديدة للإبلاغ عن الأجسام الطائرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن إطلاق بوابة جديدة تهدف إلى تسهيل إبلاغ أعضاء الخدمة والموظفين الحكوميين عن الأجسام الطائرة المجهولة. 

أطلق البنتاجون أداة إبلاغ عبر الإنترنت للموظفين الفيدراليين الحاليين أو السابقين في الولايات المتحدة الذين قد يكون لديهم "معرفة مباشرة" بالأنشطة الحكومية المتعلقة بالظواهر الشاذة غير المحددة (UAP)، وهو المصطلح الرسمي لما تم وصفه سابقًا بالأجسام الطائرة المجهولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لفهم وتحليل هذه الظواهر الجوية غير المعروفة وتقديم تقارير موثوقة وشاملة.

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ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تهدف البوابة الجديدة إلى تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي مشاهدات أو تجارب يمكن أن تكون مرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة. 

وتفتح البوابة للعقول الباحثة في علم الخيال العلمي المحهول ودعمت منظمة كيلباتريك العقول العاشقة للخيال العلمي، قالت المنظمة :"أي شخص يأمل في أن يصبح الخيال العلمي حقيقة علمية من المرجح أن يصاب بخيبة أمل.

أجسام طائرة مجهولة

وتابعت المنظمة : "ليس لدي حاليًا أي دليل على وجود أي برنامج على الإطلاق للقيام بأي نوع من الهندسة العكسية، أو أي نوع من برامج UAP خارج كوكب الأرض".

ومع ذلك، أضافت مؤسسة كيلباتريك أنها تعتزم نشر حزمة من المعلومات التي سيتم رفع السرية عنها قريبًا للجمهور، والتي تتضمن "ليس فقط مقاطع فيديو تشغيلية، بل وثائق تاريخية".

يأتى إطلاق تلك الأسرار وكشف الستار عما يخفي والسماح لمحبي الظواهر الغريبة للمشاركة في أبحاث المنظمة، بعد تعيين مسؤول البنتاغون السابق ”مارك ماكينيرني“ الشهر الماضي كأول مدير على الإطلاق لأبحاث UAP في ناسا، ويأتي وسط ما يبدو أنه جهد متجدد من الوكالات الأمريكية للتحقيق في إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

الأجسام الطائرة المجهولة الأجسام الطائرة البنتاجون

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