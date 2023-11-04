موبايل الشباب الأول من شاومى بسعر 4330 جنيه

يبحث دائماً الشباب عن الهواتف الذكية ذات السعر المنخفض مع ميزات كثيرة، من أهمها البطارية التى توفر أطول وقت من الإستخدام، ومن بين أميز هذه الخيارات لهذا الفئة شاومي Redmi 12C، الذى ياتى بسعر 4329 جنيهاً.

شاومي Redmi 12C

جاء هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة قياس 6.79 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى، وقارىء بصمة الإصبع فى خلف الهاتف.

شاومي Redmi 12C

يأتى هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج Mediatek MT6769Z Helio G85 ثماني النواة بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

شاومي Redmi 12C

ولمحبى التصوير يوفر شاومي Redmi 12C كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل و 0.08 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يمتلك شاومي Redmi 12C بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويمكنك الحصول عليه فى الأزرق والرمادى والأخضر و البنفسجى.