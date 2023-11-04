أوبو تكشف عن هاتف Oppo A2 رسمياً بهذا السعر

دشن العملاق الصينى أوبو رسميًا أحدث هواتفه الذكية وهو Oppo A2 من الفئة المتوسطة، وهو النسخة الأكثر شبهاً من Oppo A79.

يأتى هاتف Oppo A2 بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع IPS LCD بدقة عرض +FHD، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة.

يعمل Oppo A2 بمعالج من نوع ميدياتيك Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت، مع نظام أندرويد 13 بواجهة تشغيل ColorOS 13.1 الخاصة بـ أوبو.

Oppo A2

ولمحبى التصوير جاء Oppo A2 بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 50 و 8 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يمتلك Oppo A2 بطارية سعة 5000 مللي أمبير، مع شحن سريع بقوة 33 واط، ويمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان، هي الأسود والأرجواني والأخضر، كما أنه مقاوم للأتربة والماء بمعيار IP54.

يصدر Oppo A2 فى 6 نوفمبر الجارى بالأسواق الصينية، على أن يظهر تباعاً فى الأسواق العالمية، مقابل سعر 230 دولارًا أمريكيًا لسعة 256 جيجابايت، و250 دولارًا لسعة 512 جيجابايت.