طريقة عمل بطاطس بيتزا| جيدة وغير تقليدية

بطاطس بيتزا من الأكلات الغير تقليدية و الشهية التي يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها بسهولة في المنزل.



قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بطاطس بيتزا، فيما يلي؛



مقادير بطاطس بيتزا

2 بطاطس حلقات

زيتون أسود شرائح

زيتون أخضر شرائح

فلفل ألوان شرائح

فلفل رومي شرائح

سوسيس شرائح

جبنة موتزاريلا

زيت سندباد

٤بيض

بابريكا

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بطاطس بيتزا

نحمر حلقات البطاطس ربع تحميرة وفي بولة نضع البيض مع الخضار ونخلطه ثم نضعه في صينية على البطاطس ونتركه حتى ينضج.

