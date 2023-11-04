كيف يؤثر اتساع التصعيد العسكري في غزة على أسعار الطاقة؟.. خبير يجيب

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن البنك الدولي أصدر تقرير أول أمس بيان ووضع فيه شروط حمراء ونصائح للاقتصاد العالمي حول ارتفاع أسعار الطاقة إذا لم يتم حدوث حالة من الاتزان في بعض المناطق منها منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف “القليوبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أنه إذا استمر عدوان إسرائيل على غزة سيؤدي لاتساع دائرة الصراع ودخول دول أخرى مما سيؤدي إلى حدوث حرب عالمية ثالثة وهنا ستكون الصدمة الاقتصادية الكبرى وستصل أسعار الطاقة إلى أرقام فلكية.



وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة أن الدولة المصرية تقوم نيابة عن العرب جميعهم بالدور الإيجابي في القضية الفلسطينية، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين أن مصر لديها اتزان في ملف الطاقة وأمامها العديد من الخيارات بجانب أن قطاع البترول شهد العديد من الانجازات الغير مسبوقة خلال الفترة الماضية.