تحرك جديد لوزارة التعليم للرد على المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "30 ألف معلم.. السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتزه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وسبق وأن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن مسابقة 30 ألف معلم، لحسم الجدل المثار بشأنها خلال الساعات الأخيرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، منذ قليل: "في إطار ما تم تداوله بشأن مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الأولى"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بـ مسابقة 30 ألف معلم، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

كما شدد البيان على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

فرصة ثانية لمن لم يجتازوا تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها، أنها حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات الخاصة بـ مسابقة 30 ألف معلم، محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

كما أوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لجميع المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وفي نهاية البيان، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

شهادات مؤمنة للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إرسال الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، بمجرد الانتهاء من تجهيزها فى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الشهادات المؤمنة للمعلمين هى شهادات تثبت أن المعلم اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التى عقدت للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم فى إحدى الجهات السيادية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الشهادات المؤمنة تعتبر مستندا أساسيا ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

على جانب آخر، وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

كان في استقبال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدى وصوله ديوان عام المحافظة؛ اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبد الحميد أحمد بحيري، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

من جهته، رحب اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع محافظ الإسماعيلية بتفقد عدد من المدارس.

كما يعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسماعيلية، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مهتم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة سير الدراسة خلال العام الدراسي الحالي.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجه يوم الأحد الماضي إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.