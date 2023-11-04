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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير العدل: نعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات وآثار الذكاء الاصطناعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس  بعنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، حيث افتتحها الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس الجديد.

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وزير العدل في حقوق عين شمس: الرئيس السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء

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رئيس جامعة عين شمس الجديد: المتيني كان خير داعم للكليات لتحقيق انجازات ملموسة

جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، وألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، والدكتور كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

وهنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد ضياء  لتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس.

وأكد وزير العدل، أن الوزارة تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مروان، خلال كلمته في مؤتمر بكلية الحقوق، إن التطلع لدخول منظومة الذكاء الاصطناعي يعتمد على النقلة النوعية التي تحققت في العمل الحكومي وتشهدها كل الوزارات بعد انتظام عملها بالشكل الكامل.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح موضوع الساعة في العالم، مشيرا إلى أن المؤتمر سينجم عنه توصيات مهمة، متابعا: “سيتم النظر إلى تلك التوصيات وسيتم العمل بها ورفعها إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل”.

ولفت إلى أن الدور الذي تقوم به كلية الحقوق جامعة عين شمس هو أحد الأدوار المنوطة بها الجامعات من خلال تقديم بحث علمي تطبيقي.

وذكر عمر مروان، أن البحث العلمي من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية والتي تعبر بها إلى الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تقدر وتهتم بالبحث العلمي والعلماء، متابعا: “سيتم العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي”. 

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

ويناقش عدة محاور منها: المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، والأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي  الذكاء، وأحكام قواعد الملكية في أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.

وأعلن  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيسا لجامعة عين شمس.

فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس8
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس8
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس7
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس7
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس6
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس6
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس5
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس5
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس4
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس4
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس3
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس3
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس2
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس2
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس1
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس1
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس
فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس
المؤتمر السنوي لكلية الحقوق جامعة عين شمس التحديات والآفاق القانونية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجديد Jobs Education

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