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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تنظم دورة تدريبية لتفعيل أنشطة عيادات صديقة للشباب والمراهقين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية دورة تدريبية لتفعيل أنشطة العيادات صديقة للشباب والمراهقين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى وبحضور الدكتورة رشا  أبو زيد من الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي بالوزارة وبإشراف مباشر من الدكتور ولاء السعيد مدير إدارة رعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين.

وشملت الدورة تدريب 88 من أطباء وتمريض الوحدات بـ44 وحدة صحة أسرة بـ7 إدارات صحية (المنصورة -السنبلاوين -طلخا -تمي الامديد -ميت غمر -اجا-بلقاس).
 

وتناولت رفع الوعي الصحي وتقديم المشورة والتوعية الصحية لفئة الشباب والمراهقين و أولياء أمور  المترددين علي الوحدات الصحية للفئة العمرية من 10 -24 سنة.

جدير بالذكر أنه تم تفعيل برنامج العيادة صديقة الشباب والمراهقين بعدد 189 وحدة علي مستوى المحافظة.

 

 

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التوعية الصحية مستوى المحافظة مديرية الصحة صحة الدقهلية الدقهلية صحة أسرة

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