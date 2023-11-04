التنمية المحلية: لا تغيير في تعريفة المواصلات بعد ارتفاع أسعار البنزين

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، انه لا توجد أي زيادة في تعريفات المواصلات العامة بعد ارتفاع اسعار البنزين امس الجمعة.

واضاف قاسم في تصريحات خاصة ل"صدي البلد "، ان وسائل المواصلات العامة تعتمد علي السولار وليس البنزين لذا لا يوجد تحريك في اسعار المواصلات العامة وتظل كما هي.

ارتفاع أسعار البنزين

كانت لجنة المراجعات السعرية قررت رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة .

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما اشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار .

واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 .