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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

قافلة جامعة عين شمس لمنطقة الشلاتين وحلايب تنظم عددا من الندوات التوعوية

الدكتور طارق عبد
الدكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس

قدم الدكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس عددا من الندوات التوعوية،لأهالي منطقة الشلاتين وحلايب ضمن القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها الحامعة.

وشارك الدكتور طارق عبد الفتاح في تقديم حملات توعية لطلاب مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية بالشلاتين حول العادات الصحية للوقاية من الأمراض ، و أهم القواعد والعادات الصحية التي من شأنها أن تُعزز الصحة العامة للجسم، وتساعد على مقاومة الأمراض. 

جاء ذلك ضمن فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة برعاية اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، ونظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار خمسة أيام متتالية.

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 كما قدم الدكتور طارق عبد الفتاح ندوة توعوية لطلاب مدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين حول "الظواهر السلبية في المجتمع.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج"، و ندوة اخرى حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة لطلاب مدرسة السادات الإبتدائية بالشلاتين .

كما قدم ندوة توعية بمعهد التمريض بشلاتين حول مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة
و ندوة توعوية حول مخاطر  (تعاطى المخدرات )  لطلاب مدرسة التمريض بالشلاتين " وتم من خلال حملة التوعية مناقشة ، أسباب الإدمان وآثاره ، طرق الوقاية من الإدمان ، أساليب وطرق العلاج من الإدمان .

كما تم تقديم ندوة  توعوية بعنوان : (فن إدارة الغضب ) " في معهد التمريض بالشلاتين ".

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