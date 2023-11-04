صدى البلد ينشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة بمركز دراو ، الذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص .

مصابين

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من : شاذلى .ع.م 29 سنة، ومحمد .ح.م 15 سنة، وخالد .ر.أ 15 سنة، ومحمد . إ . ت 15 سنة، ومحمود .أ . ع 16 سنة، وشريفة .ع.أ 13 سنة، وشقيقتها منار 18 سنة، ومحمد .ع.م 15 سنة، وفهد .ح.ى 11 سنة، وعلى .أ.ع 13 سنة". وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات بالجسم متفرقة وإغماءات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.