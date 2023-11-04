حزب الله: استهدفنا موقع العباد الإسرائيلي قبالة بلدة حولا

قالت وسائل إعلام عربية اليوم السبت، إن حزب الله استهدف موقع العباد الإسرائيلي قبالة بلدة حولا اللبنانية.

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر المقاومة استهدفت ظهر اليوم بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش العدو الصهيوني.

وأوضح الحزب اللبناني في بيان له ان المواقع التي تم استهدافها هي مواقع جل العلام، ‏الجرداح ،حدب البستان ، المالكيةوالمطلة، وتم تحقيق فيها إصابات مباشرة وتدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية

كانت قناة الميادين قد ذكرت أن المقاومة اللبنانية تمكنت من إستهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف عام.