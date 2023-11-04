بدون ميك أب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في ظهور مميز

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وجاء ظهورها مميزا بدون ميك أب، وخطفت أنظار جمهورها.

وتستأنف الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسلها “إقامة جبرية” بعد إجازة لمدة يوم من التصوير.

أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

مسلسل “إقامة جبرية” مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.