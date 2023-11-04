مابين شهيد وجريح.. ارتفاع حصيلة قصف مدرسة الفاخورة إلى 85 ضحية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة استهداف مدرسة الفاخورة بلغت 15 شهيدا و70 مصابا حتي الان.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي أسفر عن 50 شهيدا وجريحا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى في مستشفي الشفاء أسفر عن سقوط 60 شخص مابين جرحي وشهيد مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وأشار القدرة الي ان الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبين أن سيارات الإسعاف كانت تجلي جرحى إلى معبر رفح وأبلغنا الصليب الأحمر الدولي بذلك.

ولفت الي انه تم ابلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم مشددا علي أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.

ونوه الي ان القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع؛ مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج الجرحى للعلاج في الخارج.