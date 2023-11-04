وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يطمئنان على الخدمات المقدمة للفلسطينيين بمستشفى العريش العام

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مستشفى العريش العام، وغرفة الحجر الصحي، وتمركز إسعاف معبر رفح البري، اليوم السبت، وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين، وتخفيفا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وحرص على التحدث مع المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بمستشفى العريش العام.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطمئن على حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وخاصة من خضعوا لتدخلات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، مع التأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لباقي المحتجزين بالمستشفى.

وأكد «عبدالغفار» أن الحالات تتلقى رعاية صحية فائقة من الأطقم والفرق الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وكافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وقال المتحدث الرسمي، إن الدكتور خالد عبد الغفار تفقد تجهيزات إحدى سيارات الإسعاف المتمركزة بمعبر رفح البري؛ للتأكد من استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة، حيث أشاد الوزير بدور هيئة الإسعاف المصرية.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير تفقد الحجر الصحي، ووجه بالتعامل بحسم مع أي حالات مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية؛ باعتبار الحجر الصحي يمثل خط الوقاية الأول بمنافذ جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أنه جرت مناظرة 1027 حالة من جنسيات مختلفة، وتطعيم 172 طفلا بتطعيم شلل الأطفال، و85 آخرين بالتطعيم الثلاثي الفيروسي MMR.

رافق الوزير خلال الجولة، كلا من، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية العاجلة.