"القباج" و"الزملوط" يفتتحان مشروع" قرى آمنة غذائيًا" بمركز الفرافرة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة، وذلك بالتعاون والشراكة مع بنك الطعام المصري، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

يهدف المشروع إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي لجميع السكان، ويشمل المشروع عددًا من التدخلات الرئيسية منها « الثروة الحيوانية، والزراعة، وإدارة المخلفات، والتصنيع الغذائي»، حيث تم افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح والذي ينتج ٣آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لـ ١٠ مدارس، ومشروع استزراع سمكي يحتوي على ٢٤ ألف زريعة سمك يتم تغذيتها وتوزيعها وتباع بسعر مخفض من قبل الجمعيات الأهلية لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الصوب الزراعية بقرية أبو هريرة، والذي يضم ٦ صوب من إجمالي ٣٠ صوبة مستهدف إنشائها؛ لتوفير الخضروات الطازجة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة.