وصفه بـ "الجني السحري".. إيلون ماسك يتوقع نهاية جميع الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي

توقع الملياردير، إيلون ماسك نهاية جميع الوظائف بسبب التطور المطرد للذكاء الاصطناعي، قائلا “للمرة الأولى، سيكون لدينا شيء أذكى من أذكى إنسان”. مضيفأ أنه "من الصعب أن نقول بالضبط ما هي تلك اللحظة، ولكن ستأتي نقطة حيث لن تكون هناك حاجة إلى وظيفة.

أكد ماسك أنه سيكون بإمكان البشر الحصول على وظيفة في حال الرغبة في الحصول على وظيفة كنوع من الرضا الشخصي، ولكن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على القيام بكل شيء.

وخلال حديثه في قمة “بلتشلي بارك”، وصف ماسك، الذكاء الاصطناعي بأنه القوة الأكثر اضطرابًا في التاريخ، معلنًا نهاية القوى العاملة الحديثة، بحسب موقع Decrypt.

وشبه إيلون ماسك، الذكاء الاصطناعي بـ “الجني السحري” الذي يحقق الأمنيات، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى العمل ستختفي عندما يتم تلبية معظم احتياجات الإنسان،

وقال ماسك "من المرجح أن تكونوا قادرين على طلب أي شيء، ولن يكون لدينا دخل أساسي عالمي، سيكون لدينا دخل عالمي مرتفع، وبالتالي، إلى حد ما، سيكون الأمر بمثابة أداة مساواة إلى حد ما، لأن الجميع سيتمكنون من الوصول إلى هذا الجني السحري."

وخلال المؤتمر، وقعت 29 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي على إعلان بلتشلي الذي أكد على أهمية اتباع نهج جماعي لسلامة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الفهم القائم على العلم لتلك المخاطر، وتطوير السياسات القائمة على المخاطر التي تم تصميمها لتناسب الظروف الفريدة لكل دولة، وتشجيع التعاون والشفافية بين الحكومات.