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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تقديم الدعم الكامل لـ مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال التطوير بمركز ومستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، التابع لجمعية أيادي 4040، وهي أول مركز متخصص في مصر والشرق الأوسط لعلاج السرطان بالمجان، والعلاج التلطيفي للحالات المتأخرة والحرجة، وتقديم الرعايا الطبية لهم.

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وثمن اللواء محمد الشريف، أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى، حيث تم تزويدها بـ 3 أجهزة للعلاج الإشعاعي، ليصل عددها إلى 5 أجهزة، ويصبح بذلك أكبر مستشفى في مصر والشرق الأوسط يضم هذا العدد من أجهزة العلاج الإشعاعي للأورام.

وأكد الشريف، أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لمركز ومستشفى أيادي المستقبل؛ لما يقوم به من دور وطني بارز في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لأهلنا غير القادرين والبسطاء.

وأشاد المحافظ، بمستوى المركز والمستشفى، والأداء المتميز لجميع العاملين بهما، وما لمسه خلال الزيارة، من حالة الرضا التام من المرضى وذويهم عن مستوى الخدمة، حيث يستقبل المستشفى من 1000 إلى 1200 حالة يوميا.

واستمع المحافظ إلى مطالب مجلس إدارة المركز والمستشفى، مشيرًا إلى أنه حريص على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بها؛ لخدمة جميع المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى: قسم العلاج الإشعاعي ويعد أكبر قسم للعلاج الاشعاعي علي مستوي الجمهورية، وقسم العلاج الكيماوي، وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية.

كما تفقد أيضا مبنى مستشفى أيادي المستقبل، ويضم المبني القسم الداخلي بسعة 48 سريرا منها: 6 سرير عناية مركزة و 20 سرير للعلاج التلطيفي وتفقد أيضا أقسام الأسنان والعلاج النفسي والتغذية وعيادة علاج الآلام.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الجمعية ومؤسسها عبد العزيز عبد المعبود، وعضو مجلس الإدارة المؤسس أسامه النجار، نائب رئيس مجلس الإدارة المؤسس المهندس عمرو أبو السعود، الدكتور عمرو عباسي مدير عام مركز ومستشفى أيادي المستقبل.

الاسكندرية الخدمة الطبية المتميزة الشرق الاوسط القيادة السياسية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ايادي المستقبل

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